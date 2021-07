Ad alzare ulteriormente il tetto ingaggi del Napoli ci pensa anche l’allenatore

Luciano Spalletti, infatti, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club azzurro per 3,2 milioni di euro a stagione, non il top tra gli allenatori di serie A, ma sicuramente in una fascia medio alta. Toccherà anche con lui fare un discorso relativo al bilancio. Non tanto per tagliare il suo stipendio che oramai è stato messo nero su bianco, ma per capire quelle che possono essere le soluzioni da trovare per far quadrare i conti sul monte ingaggi della squadra. Dovrà essere proprio Spalletti a indicare i giocatori che andranno valorizzati e quelli dei quali si potrà fare a meno nell’arco della prossima stagione. B. Majorano (Il Mattino)