Un ritorno alle origini, Beppe Santoro è il nuovo team manager del Napoli

In attesa del mercato, argomento che terrà impegnato il club, arriva un’importante notizia a livello societario. Nel ruolo di team manager ci sarà un gradito ritorno, quello di Beppe Santoro. In passato nella società azzurra ha ricoperto il ruolo di responsabile del vivaio quando portò i fratelli Insigne (Lorenzo e Roberto), nel periodo di Mazzarri. Poi è stato con il tecnico toscano all’Inter, Torino e Watford. Lui è nativo del Vomero, via Orsi per la precisione, porterà esperienza nel nuovo Napoli di mister Spalletti. Senza dimenticare che nello staff dell’allenatore di Certaldo ci saranno tra gli altri Calzona e Sinatti, che c’erano in quello di Sarri, insomma altri graditi ritorni in azzurro.

Fonte: F. Mandarini (CdS)