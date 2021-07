TIM e DAZN svelano i prezzi per Serie A e Champions League

L’attesa per la nuova offerta di Timvision era palpabile. Un po’ perché si è creata aspettativa sul rinnovamento della tecnologia (il box), un po’ perché si fonda sulla partnership tra Tim e Dazn. E così, puntuale, il primo luglio Tim ha svelato la nuova piattaforma in “promo estate”, ovvero fino al 31 agosto non si paga il canone, con una serie di piani che non deludono le aspettative.

Nella pagina di Tim dedicata a Timvision si apprendono subito due cose fondamentali: l’offerta comprende sia Dazn sia Infinity+. Questo permette di guardare “tutta la Serie A Tim e gli eventi sportivi su Dazn, le 104 partite di Uefa Champions League di Infinity+, insieme a film, serie Tv e intrattenimento”.

Offerta nel dettaglio

Andando nel dettaglio, l’offerta “Calcio e Sport” in live streaming comprende tutta la Serie A Tim con 10 partite su 10 per ogni turno (7 in esclusiva) trasmesse da Dazn; la Champions League grazie a Infinity+; le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con Eurosport Player (che è incluso per 12 mesi in Timvision); tutte le competizioni sportive offerte dalla piattaforma Dazn.

La promo estate per quanto riguarda Timvision Calcio e Sport (attivabile fino al 28 luglio con pagamento dopo il 31 agosto) è pari a 19,99 euro per 12 mesi, invece di 34,99 euro al mese che è il canone effettivo applicato al termine del primo anno. La fatturazione inizia il giorno 1 settembre 2021, mentre il canone non scontato entra in vigore il 1 settembre 2022. Al costo mensile è necessario aggiungere 9,99 euro al mese per i clienti che non hanno ancora attivato Timvision.

Dunque il canone nominale di Dazn, pari a 29,99 euro/mese, è già incluso nell’offerta , così come Infinity+ e il decoder Timvision Box in comodato gratuito. Si può disdire in qualsiasi momento senza penali.

Questa offerta Timvision Calcio e Sport è proposta anche nella variante con in aggiunta la Tim super Fibra, che incrementa il canone mesile di 29,90 euro/mese per avere la fibra ottica fino a 1 Gbps. Nell’attivazione è previsto il contributo di attivazione di 10 euro al mese per 24 mesi (240 euro in totale) e di 5 euro al mese per 48 mesi (altri 240 euro) per il modem Timhub+.

Le combinazioni TIM e DAZN

Il menu di Tim non si esaurisce solo allo sport ma continua con l’intrattenimento. E quindi si possono combinare a piacere gli altri servizi di streaming. Sono tre i pacchetti che vanno compresi bene:

per aggiungere solo Disney+ a Timvision Calcio e Sport non si paga alcuna aggiunta fino al 31/08, poi dal 1 settembre bisogna versare 24,99 euro/mese per 12 mesi;

per aggiungere solo Netflix a Calcio e Sport si pagano 10 euro/mese fino al 31/08 poi subentra il canone complessivo di 29,99 euro/mese dal 1 settembre 2021 per 12 mesi;

per avere il pacchetto Gold (Netflix e Disney+) si pagano 10 euro al mese fino al 31/08 e dal 1 settembre il canone è di 34,99 euro/mese per i successivi 12 mesi.

In tutti i pacchetti sopra descritti sono inclusi anche Dazn, Infinity+ e Timvision con il relativo Box.

Timvision Box è un vero e proprio hub “tuttofare” perché consente di accedere a tutte le piattaforme di streaming audio e video (per esempio c’è YouTube), dispone di Google Cast per trasmettere i contenuti dal dispositivo mobile al Tv e integra un sintonizzatore Dvb-T2, che permette al televisore di aderire al nuovo standard oggetto dello switch-off che si verificherà il prossimo 1 settembre.

Fonte: igizmo.it

Clicca qui per seguire Euro2020