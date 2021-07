Stefano Salandin, giornalista: “Di Lorenzo ed Insigne? Stanno giocando partite strepitose…”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Stefano Salandin, Tuttosport:

“ Ci sono ancora Spagna, Inghilterra e questa parte del tabellone è molto complicata rispetto all’altra. È tutto un po’ relativo in quest’europeo anomalo, quella col Belgio è come una semifinale. Dalle indicazioni ricevute, l’Italia confermerà la titolarità delle scorse partite, a parte Chiellini che potrebbe partire titolare, la variabile dei 5 cambi è fondamentale. Lukaku? Bonucci-Chiellini è una risposta all’attacco. La Juventus ha sofferto molto, ma Chiellini ha le misure giuste, Lukaku va marcato di squadra. Facendogli prendere velocità, diventa difficile per chiunque. La filosofia dell’Italia resta quella di giocare alti, andare in pressing ed il Belgio è attendista, ha meno ritmo rispetto alla Turchia, ad esempio. Ultime chiamate per gran parte della formazione dei Red Devils? È vero che è un’ultima chance, ma non credo scenderanno in campo con questo pensiero. Sono calcoli antipatici, ma il solo De Bruyne ha più trofei internazionali che tutta la squadra della Nazionale italiana. Di Lorenzo e Insigne? Stanno giocando partite strepitose e di seguito, quindi sono anche stanchi. La fortuna dell’Italia è stata uscire prima dalle coppe, a differenza degli altri che hanno dovuto concorrere per competizioni europee più a lungo e sono più stanchi “.

Fonte: Radio Punto Nuovo