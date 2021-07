SKY- Il Napoli ha bloccato il portiere ex Siviglia Vaclik!

Solo otto presenze nell’ultima stagione e un addio scontato che si è concretizzato in queste ore: Tomas Vaclik e il Siviglia si salutano, sul portiere della Repubblica Ceca va così il Napoli, con il club azzurro che ha bloccato in vista del prossimo anno. Come riportato da Sky Sport, ci sarebbe già un pre-accordo tra le parti e nei prossimi giorni il club azzurro dovrà prendere una decisione definitiva. Il Napoli, esercitando l’opzione guadagnata, potrebbe decidere di prenderlo e poi tenerlo come vice Meret in caso di partenza di Ospina, oppure di girarlo in prestito qualora il portiere colombiano dovesse restare. Protagonista agli ultimi Europei con la maglia della Repubblica Ceca, Vaclik nasce nel 1989 a Ostrava e cresce calcisticamente tra Vítkovice e Viktoria Žižkov prima di arrivare allo Sparta Praga nel 2012.