SERIE B FEMMINILE – Saimir “Miro” Keci nuovo d.g. della Riozzese Como

F.C. Como Women comunica che Saimir “Miro” Keci è stato nominato nuovo Direttore Generale della società. Miro Keci ha mosso i primi passi da allenatore nell’Atalanta nel 2001, e nel femminile dal 2003 al 2007; alla guida della categoria Allieve delle ha vinto un campionato. Nel 2007 si trasferisce al Brescia Femminile dove è alla guida del la Primavera per diverse stagioni. Nel 2010 vince il Torneo di Arco di Trento “Beppe Viola” e arriva alla finale del campionato italiano Primavera perdendo solo la finale col Torino. Prende in mano la Prima

Squadra (in Serie A) verso fine campionato 2011/2012 subentrando a Nazzarena Grilli e la conduce alla vittoria della Coppa Italia, primo storico trofeo della società. Dopo un’esperienza nel Franciacorta in Serie B (quinto

posto) e nella nazionale albanese femminile Under 19, Keci passa alla Juniores Regionali del Darfo Boario

maschile (2015/16). Nelle stagioni 2015/16 e 2016/17 è stato osservatore per nazionale italiana

femminile. E’ terzo allenatore agli Europei 2017 disputati nei Paesi Bassi (con Antonio Cabrini e Rosario Amendola). In quel biennio è stato anche responsabile tecnico del Centro Federale di Verano Brianza.

Nel 2017 viene ingaggiato come dirigente responsabile del settore femminile dell’Inter, arriva

subito la vittoria alla Danone Cup Under 12, sono Campioni d’Italia Under 15 e Allieve. Nel 2018/19 l’Inter è campione d’Italia Primavera e vincitrice del campionato di Serie B con record di punti. Rimane all’Inter fino alla stagione 2020/2021. La società FC Como Women augura un grosso in bocca al lupo a Miro Keci per la nuova sfida che si appresta ad affrontare.

Fonte: Ufficio stampa Riozzese Como