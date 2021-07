Se nessuno è incedibile, non lo è neanche Matteo Politano

Non esistono giocatori incedibili con la giusta offerta. Questo il passaggio più significativo della conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis. Un discorso che potrebbe riguardare anche Matteo Politano? «In questo momento il mercato è fermo, Matteo ha fatto una grande stagione e ci è rimasto male per non far parte del gruppo della Nazionale. Lo avrebbe meritato e credo che nel prossimo ciclo ci sarà anche lui» ha detto il suo agente Davide Lippi. «Ha dimostrato di poter stare a certi livelli. Mancano due mesi alla fine del mercato e non possiamo escludere nulla, la strada è ancora lunga» ha continuato l’agente di Politano parlando a margine dell’evento che ha visto l’apertura ufficiale del calciomercato in Italia. «Le sorprese ci sono sempre per tutti. Rappresento tanti grandi giocatori, vedremo cosa accadrà».

IlMattino.it