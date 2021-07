PRIMAVERA 1 – Atalanta-Empoli 3-5, dopo 23 anni i toscani vincono lo scudetto

Dopo 23 anni l’Empoli Primavera ha vinto lo scudetto di categoria, in una sfida con l’Atalanta al cardiopalma. I toscani sbloccano la gara con Asllani, il pari degli orobici è realizzato da Sidibè. La squadra di Buscè però accelerano e vanno sull’1-3 con i gol di Baldanzi ed Ekong. La squadra di Brambilla accorcia le distanze con Italeng. L’Empoli però realizza la quarta rete con la doppietta di Ekong. I nerazzurri però non si arrendono e realizzano la terza marcatura con Cortinovis. Infine il 3-5 finale degli azzurri è realizzato nel recupero da Baldanzi. Per i ragazzi di Buscè è grande festa, in un percorso dove hanno sconfitto Juventus, Inter e infine l’Atalanta, perciò tricolore meritato.

Marcatori: 28′ Asllani (E) – 36′ Sidibe (A) – 41′ Baldanzi (E) – 46′ Ekong (E) – 8’st Italeng – 9’st Ekong (E) – 45’st Cortinovis (A) – 46’st Baldanzi (E)

ATALANTA: 22 Dajcar 2 Ghislandi (14′ Grassi) (34’st Rodriguez) 3 Ceresoli (1’st Cittadini) 6 Scalvini 8 Gyabuaa Manu 9 Italeng Ngock 10 Cortinovis (Cap) 11 Ghisleni (22’st De Nipoti) 14 Berto (1’st Oliveri) 19 Sidibe 20 Renault A disposizione: 12 Sassi 29 Vismara 4 Giovane 5 Cittadini 13 Scanagatta 15 Hecko 16 Oliveri 17 Mediero Rodriguez 18 Zuccon 21 Grassi 23 De Nipoti 24 Rosa Allenatore: Armando MADONNA

EMPOLI: 1 Hvalic 3 Rizza 4 Asllani 6 Pezzola 7 Lipari (20’st Martini) 8 Belardinelli 10 Baldanzi (47’st Bozhanaj) 17 Ekong (31’st Degli Innocenti) 19 Siniega 20 Donati (Cap) 21 Fazzini (47’st Sidibe) A disposizione: 28 Fontanelli 5 Degli Innocenti 11 Bozhanaj 12 Toccafondi 13 Keramitsis 14 Indragoli 15 Morelli 16 Sidibe 22 Martini 23 Manfredi 30 Lombardi 31 Rossi Allenatore: Antonio BUSCE’

.Arbitro: Sig. Gianpiero MIELE (Nola)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Claudio GUALTIERI (Asti) – 2° Ass. Sig. Giuseppe DI GIACINTO (Teramo)

Quarto Ufficiale: Sig. Maria MAROTTA (Sapri)

.Ammoniti: 26′ Berto (A) – 38′ Gyabuaa Manu (A) – 12’st Fazzini – 24’st Italeng

Espulsi: 25’st De Nipoti (A) – 25’st Pezzola (E) – 39’st Scalvini (A)

Fonte: pianetaempoli.it