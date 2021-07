On. Cirielli, FdI: “La FIGC trovi una soluzione adatta alla Salernitana”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Edmondo Cirielli, onorevole FdI: “Mi sembra assurdo essere mortificati da questioni burocratiche che la lega deve risolvere sul caso Salernitana. Lotito deve provvedere, ma Lotito ha anche il diritto di non svendere la Salernitana che ha costruito. Già predisposto un’interrogazione parlamentare sul caso Salernitana perché è assurdo che per uno scontro tra la Figc ed un imprenditore, si trovi ad avere una Salernitana così penalizzata, penalizzando dal punto di vista sportivo ed economico tutto il territorio di Salerno e la provincia stessa di Salerno. Si deve garantire la sostanza della norma perché non ci può essere una doppia proprietà che rischia di falsare il campionato, se i rapporti tra Lotito e le istituzioni calcistiche non sono positive, allora intervenga il Governo. Premesso che le norme sportive non sono la Bibbia e non sono scolpite sulle pietre con i fulmini del Padreterno, ne va rispettata la sostanza della norma che è giusta ovvero una proprietà con due squadre. Se andiamo avanti così ci troviamo la Salernitana nei dilettanti. La sostanza è giusta, ma la norma è scritta male. Possiamo spiegare da argomentare 1000 colpe di ognuno, potrebbero commissariare ed assumere il trust senza inficiare i diritti finale di proprietà. Si può nominare un commissario, si può fare quello che si vuole per consentire alla Salernitana di fare la A”