Le date del Napoli, dalla presentazione di Spalletti al ritiro: dal Centro tecnico alle montagne

Gli ultimi giorni di vacanza e poi il primo di scuola. Cioè di calcio tinto d’azzurro: Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli, sarà presentato ufficialmente tra una settimana. Per la precisione: giovedì 8 luglio, in città. Una città che comincerà a vivere sin da domani, in occasione dell’incontro con De Laurentiis, salvo poi esordire pubblicamente nel nuovo ruolo quando a Napoli andrà in scena la prima conferenza stampa, quella della presentazione dopo la fine (da ieri anche burocratica) del rapporto residuo con l’Inter.



RADUNO

A seguire, Spalletti incontrerà ovviamente tutti gli uomini degli staff che saranno al suo fianco in questa nuova avventura per fare il punto della situazione, del mercato, del lavoro in generale e per visionare il centro sportivo di Castel Volturno. Il quartier generale che tra l’altro ospiterà anche il raduno degli azzurri: la data prescelta dovrebbe essere lunedì 12 luglio, anche se manca ancora l’ufficialità.

DOPPIO RITIRO AZZURRO

La partenza per Dimaro, sede del primo ritiro, è prevista il 15 luglio (fino al 25); il secondo ritiro, invece, è in calendario in Abruzzo dal 5 al 15 agosto tra Castel di Sangro e Rivisondoli che sarà il quartier generale della squadra azzurra di Spalletti

F. Mandarini (CdS)