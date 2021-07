Il monte ingaggi è aumentato di ben 46 milioni, anche Mertens tra i cedibili

Se arriva una super offerta per una delle stelle, c’è poco da fare: il Napoli tratterà. Non è un mistero che Fabian sia cercato da mezza Spagna, nonostante un Europeo non straordinario. E quindi si attendono offerte, magari da Carlo Ancelotti che lo vorrebbe con sé al Real Madrid. Tuttavia Florentino preferisce investire su giocatori meno giovani. In tanti sul mercato, quindi: e incide la voce ingaggio. Se Koulibaly ad esempio, guadagna 6,5 milioni netti a stagione una sua eventuale cessione permetterebbe di far dimagrire il monte-ingaggi che secondo i piani societari deve subire una sforbiciata del 30 per cento. De Laurentiis ha alzato la cifra: non 110 milioni ma ben 156 milioni di euro il monte ingaggi del Napoli. In ogni caso, secondo le stime più recenti l’attuale tetto 90-100. E per centrare quest’obiettivo il Napoli dovrà sforbiciare qua e là. Certo, dovesse Mertens trovare una sistemazione negli Usa non sarebbe male, visto che permetterebbe di risparmiare 10 milioni al lordo. Ma occorrerà di sicuro dell’altro. P. Taormina (Il Mattino)