Gallo, giornalista: “Napoli? E’ passato dall’essere l’anti-Juventus a non andare in Champions per 2 anni”

Massimiliano Gallo, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte a Marte Sport Live. “Conferenza De Laurentiis? Mi aspettavo una spiegazione del declino del Napoli degli ultimi. Il Napoli 2 anni fa è arrivato secondo in campionato per la seconda volta consecutiva. E’ passato dall’essere l’anti-Juventus a non andare in Champions per 2 anni di fila. Lui ha parlato solo di COVID-19 ma non è una spiegazione centrata. Anche per l’Atalanta c’è stato il COVID-19. L’Inter ha investito troppo ed è in crisi economica ma ha raggiunto dei risultati. Nel Napoli qualcuno ha commesso degli errori. Avrei atteso una conferenza anglosassone del prendersi le responsabilità, non c’è stata una spiegazione. Mi sarei aspettato che spiegasse anche cosa è successo dopo l’ammutinamento. Chiaramente giudico il lavoro di Giuntoli altamente insoddisfacente se non fallimentare. Ma chi comanda è De Laurentiis e quindi se Giuntoli ha sbagliato dovrebbe essere sacrificato, invece è in una terra di mezzo, non si capisce. Il Napoli ha voluto pensare e agire da grande e ha fallito, adesso De Laurentiis ha mostrato la cura ma non c’è stato spiegato perché il Napoli si è ammalato. L’Atalanta va in Champions da 3 anni consecutivi con un monte ingaggi alla metà e risolve i problemi con i calciatori che creano difficoltà”.