G. Pavarese, ex dirigente: “Speriamo che la condizione fisica resti al massimo”

Queste le parole di Gigi Pavarese, ex dirigente, fra le tante, del Napoli, ai microfoni su 1 Station Radio: “L’Italia ci sta facendo divertire, vedremo una bella partita e di sofferenza con il Belgio. Auguriamoci che la condizione fisica di alcuni azzurri come Jorginho, Barella, Insigne, Di Lorenzo e Spinazzola sia al massimo. Mi aspettavo di più da Olanda e Francia, ma quest’ultimi restano comunque i più forti e partono da favoriti per i mondiali. La favorita per la vittoria di questo Europeo è tra le squadre dal lato del tabellone dell’Italia. Dall’altro lato l’Inghilterra è la candidata per arrivare in finale .