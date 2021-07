G. Pavarese, dirigente: “La grande possibilità è il suo arrivo”

Queste le parole di Gigi Pavarese, ex dirigente, fra le tante, del Napoli, ai microfoni su 1 Station Radio: “Jorginho pallone d’Oro? Credo che andrà a Mbappé, è il più forte in assoluto. Jorginho è il vero faro dell’Italia, è cresciuto moltissimo. Mancini non rinuncia mai a due giocatori: all’ex centrocampista del Napoli e ad Insigne. Conferenza De Laurentiis? L’anno scorso sostenevo che il Napoli potesse lottare per lo Scudetto con Inter e Juventus, è stata una stagione particolare per il Covid. Ora, se trovassero il giusto equilibrio, potrebbero rinunciare anche ad un solo giocatore che verrebbe sostituito adeguatamente. Io credo, però, che la grande possibilità per il Napoli sia l’arrivo di Spalletti. Luciano ha la determinazione, rabbia, quel senso di rivalsa nei confronti del calcio italiano che permetterà alla squadra partenopea di essere fra i protagonisti.”

Fonte: 1 Station Radio