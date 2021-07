F. De Luca: “Per Lorenzo serve uno sforzo, ma il budget va rivisto”

Estratto dall’ editoriale del responsabile delle pagine sportive de Il Mattino, Francesco De Luca:

“De Laurentiis è stato esplicito, anzi ruvido. «Il budget va rivisto. Sennò il Napoli fallisce». Un anno fa non arrivarono offerte ritenute adeguate per i big, se queste proposte – «appropriate», – ci saranno, stavolta essi partiranno. Perché non ci sono intoccabili.

Il sogno è tornare in Champions. La certezza, anzi l’obbligo, è risanare. De Laurentiis ha chiesto l’intervento del premier Draghi per risollevare il calcio. Il quadro è di grande sofferenza, devastante secondo i club. Il presidente si augura che Spalletti possa essere il valore aggiunto per la squadra che ha bisogno di certezze. E il discorso è riferito soprattutto al capitano Insigne, protagonista a Euro2020. Il Napoli deve sedersi al tavolo della trattativa con l’intenzione di far continuare il rapporto con Lorenzo oltre il 30 giugno 2022. Serve uno sforzo, la questione è economica, ma non solo. «E poi sarà quel che sarà». Lorenzo è un capitale da difendere. Le parti avrebbero dovuto cominciare a confrontarsi prima che finisse il campionato, quando gli azzurri erano rientrati in corsa per la Chiampions, fallita nella notte buia della partita con il Verona. De Laurentiis vorrebbe parlare con i giocatori in ritiro per capire cosa successe quel 23 maggio. E a che servirebbe? La verità è probabilmente quella di una squadra che rivelò negli ultimi 90′ tutti i suoi limiti psicologici e tutta la sua carenza di personalità”.