F. Baldini, ex Napoli: “L’esperienza all’ombra del Vesuvio mi ha aiutato molto”

Queste le parole di Francesco Baldini, ex calciatore, fra le tante, del Napoli, ai microfoni su 1 Station Radio: “Bella avventura con il Catania, mi hanno fatto vivere sensazioni importanti come quelle che ho vissuto da giocatore del Napoli. L’esperienza all’ombra del Vesuvio mi ha aiutato molto nella mia carriera da allenatore. Questa mattina ragionavo sullo staff del C.T Roberto Mancini, ed è composto interamente da ex campioni. Hanno trasferito la loro esperienza, le loro idee alla squadra. Dunque, il mio passato da calciatore mi ha aiutato Nazionale? Tutti quanti ci siamo innamorati nuovamente dell’Italia perché c’è sentimento in ogni sua componente.”