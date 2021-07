F. Baldini, ex Napoli: “Il centro allenamento era al centro, ed era a porte aperte”

Queste le parole di Francesco Baldini, ex calciatore, fra le tante, del Napoli, ai microfoni su 1 Station Radio: “Gli azzurri si divertono, sono felici, e quando si crea questa alchimia si è superiori anche a chi ha individualità più importanti. Possono arrivare fino alla fine. Insigne? Per storia, il napoletano non ha mai avuto vita semplice al Napoli. Lorenzo, però, è un giocatore fondamentale in campo e nello spogliatoio. Io farei di tutto per trovare l’accordo per il rinnovo. Perché è difficile fare bene a Napoli? Mi viene da sorridere. Se è difficile fare bene oggi, ai miei tempi allora era impossibile. Il dopo Ferlaino è stato complicato da gestire, non potevamo nemmeno girare in città perché le cose non andavano bene. Il centro allenamento, inoltre, era situato al centro di Napoli, a Soccavo, ed era a porte aperte: migliaia di tifosi, giornalisti, sembrava di vivere la partita della domenica e la pressione, dunque, era diversa rispetto allo stare a Castel Volturno in una bolla chiusa.

Fonte: 1 Station Radio