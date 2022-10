ESCLUSIVA – R. Menghini: “Achille Ajello? Tifoso e persona eccezionale. A giorni novità per il protocollo in ritiro”

Non manca molto all’inizio dei ritiri pre-campionato, a cominciare a Dimaro-Folgarida dal 15 al 25 Luglio. Il Napoli si preparerà per una nuova stagione con il nuovo tecnico Luciano Spalletti, con voglia di rivalsa. Ilnapolionline.com ha intervistato l’ex sindaco e Assessore allo Sport del Comune della città del Trentino Romedio Menghini.

Dal 15 al 25 Luglio sarà il primo ritiro di Dimaro-Folgarida senza lo storico tifoso Achille Ajello. Un pensiero nei suoi confronti e ci saranno eventi per ricordarlo? “Io di Achille ho splendidi ricordi, quando ricoprivo incarichi istituzionali lo vedevo che sempre con il sorriso. Era un tifoso passionale e una persona eccezionale, perciò non potrò mai dimenticarlo come uomo e come amante dei colori azzurri. A livello di eventi mi attiverò personalmente per parlarne con le Istituzioni, la Giunta comunale per ricordarlo nel migliore dei modi”.

A livello pandemico la situazione in Trentino è migliorata. Sai per caso che protocollo ci sarà per i tifosi al Centro Comunale di Carciato? “Devo dirti la verità non ti so dare una risposta precisa, a livello di capienza di spettatori al campo di allenamento. So solo che si stanno attivando nel migliore dei modi per rendere il ritiro confortevole per i tifosi del Napoli. Anche su novità inerenti ad ufficialità e tutto, non è semplice dire quando si potranno sapere novità”.

Per noi organi di stampa il protocollo sarà simile come per i tifosi? “Non essendo più Assessore allo Sport, non ti so dare anche in questo caso una risposta in merito. Anche nel vostro caso che fate un lavoro eccezionale, cercheremo di rendere il ritiro più confortevole possibile. Le Istituzioni si stanno muovendo nel migliore dei modi per rendere il ritiro migliore per tutti, questo è l’unica cosa che posso dire a tutti voi. Ne saprete di più nei prossimi giorni, ma con esattezza non so”.

Infine su Spalletti cosa ne pensi come nuovo allenatore del Napoli e cosa potrà dare dopo l’amarezza del mancato approdo in Champions? “Io da anni sono un tifoso del Napoli aggiunto, dispiace per il finale di stagione per il mancato approdo in Champions. Ho sempre apprezzato il lavoro della società sportiva calcio Napoli e mi auguro che possa farlo anche nei prossimi anni. Su Spalletti dico che è un tecnico preparato, una persona di carattere e gli auguro di fare il meglio per i colori azzurri e portarlo in vetta nei prossimi anni”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

