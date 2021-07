DeLa e il bilancio del Napoli: “Vendere solo chi ci costa di più!”

Così si legge sulle pagine de Il Mattino circa i conti azzurri:

De Laurentiis, basta vendere un giocatore per far quadrare i conti? «Forse non basterà. Bisogna vendere quei calciatori che hanno aumentato a dismisura la parte salariale. L’errore che non rifarei è farmi prendere dall’entusiasmo: un paio di acquisti non li avrei dovuti fare (forse Osimhen?, ndr), tanto il campionato non significa nulla. Congeliamo tutto e sopravviviamo. Invece da ottimista, ho investito troppi soldi e mentre li investivo a causa del Covid c’era chi i contratti con me non li ha rispettati. Il problema non è non essere andati in Champions, il problema è che siamo passati da 30 milioni di euro nel 2012 a 156 milioni di euro di ingaggi: è ovvio che bisogna sanare questa situazione, spendiamo quello che non fatturiamo, quindi bisogna rivedere il foglio paga dei calciatori. Come? Non ci sarà un ridimensionamento, ma una presa di coscienza che da un punto di vista del bilancio il budget va rivisto. Sennò il Napoli fallisce. Se vuoi portare il Napoli sul binario giusto, lo devi portare sui binari giusti del bilancio» P. Taormina (Il Mattino)