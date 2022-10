Bellinazzo: “Per abbassare il monte ingaggi De Laurentiis ha bisogno di un miracolo. Ecco cosa possono portare le maglie autoprodotte…”

L’esperto di finanza applicata al Calcio, Marco Bellinazzo, intervenuto ai microfoni di Radio Marte ha fatto il punto della situazione del Napoli dopo le parole del presidente De Laurentiis: “Se non cedi giocatori, come abbassi gli ingaggi? Devi solo sperare in un miracolo di agenti e calciatori che ti accordino spontaneamente sconti o spalmature degli ingaggi. Lo definisco ‘miracolo’ perché non si è mai visto un atleta rinunciare ad una quota dello stipendio già contrattualizzato. Il ridimensionamento deve passare per l’abbassamento dei salari, ma non nascondiamoci dietro la pandemia: stipendi così alti non sono stati concessi per grazia divina, bensì come conseguenza di trattative chiuse dal Napoli. Nella loro quota sovrabbondante – ha proseguito Bellinazzo – questi stipendi sono il frutto di un problema strutturale che il Napoli si porta dietro da anni, quello di ricavi non cresciuti in maniera proporzionale al livello dei costi. Su questo aspetto, si potrebbero aprire capitoli interi sulle pecche della gestione De Laurentiis. Le maglie autoprodotte possono portare qualcosa al Napoli? I grandi club hanno la tendenza di portare in casa il merchandising e la struttura di vendita delle magliette, anche se prodotte da grandi gruppi internazionali. Penso ad esempio alla Juventus, i cui dati dimostrano come questo tipo di soluzione aumenti le spese per creare un sistema di vendita, ma al contempo porti ad un incremento notevole dei ricavi, quasi raddoppiato nel caso della Juve”.

Factory della Comunicazione