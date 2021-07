Belgio-Italia, è quasi sold out. Biglietti in vendita a cifre stellari

Domani Belgio e Italia si affronteranno all’Allianz Arena di Monaco, denominata Football Arena Munich per l’occasione, per la gara di quarti di finale di Euro 2020. In pochissimo tempo i 14.500 biglietti per assistere alla gara sono andati quasi tutti esauriti. Al punto che su qualche sito specializzato gli ultimi rimasti sono in vendita a oltre mille euro.

Causa Covid la capienza della Allianz Arena, è stata ridotta al 20%, e chi cercava di assicurarsi un posto attraverso il sito della Uefa già ieri ha dovuto rinunciare ai canali ufficiali e cercare soluzioni alternative mettendo mano al portafogli. Online si trovano ancora tagliandi a prezzi anche cinque volte più alti degli originali.

La ricerca dei biglietti, per molti è passata anche attraverso il gruppo Facebook piu’ frequentato dagli italiani di Monaco, dove la maggior parte degli utenti sembra però pronta a organizzarsi per una visione casalinga del match. In poche ore i prezzi, inizialmente fra i 75 e i 225 euro, sono schizzati sul mercato delle rivendite, diventando proibitivi per i più: alla vigilia della partita su Ebay si trovano anche a 630 euro e su altri siti specializzati, come Ticombo, a 1.200 euro.

Fonte Sportmediaset