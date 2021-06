Zambrotta sull’ex azzurro Jorginho: “Fossi in Mancini lo farei giocare sempre”

L’ex campione del mondo Gianluca Zambrotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, in merito alla nazionale italiana a Euro 2020. “Sicuramente ci sono alcune analogie fra il gruppo del 2006 e questo. Noi arrivavamo da un’esperienza difficile con Calciopoli, il gruppo di oggi sta portando avanti un sogno uniti, come noi al nostro tempo. Tutti vanno nella stessa direzione, il che è fondamentale in una competizione come l’Europeo. Spinazzola sta facendo un torneo straordinario: le sue doti fisiche e atletiche erano già note, ma si sta esaltando, con ampi margini di miglioramento. Sicuramente può dare qualcosa in più anche in fase realizzativa, nonostante non sia un esterno alto. Sulle fasce gli Azzurri stanno facendo un percorso superlativo, anche Di Lorenzo e Florenzi possono migliorare e fare sempre meglio. Se mi rivedo in Spinazzola? Non amo i paragoni, ho giocato in anni diversi e diventa difficile paragonare epoche diverse. Dobbiamo entrambi migliorare a livello realizzativo, io non posso più ma lui sicuramente può farlo. Le gerarchie? L’impostazione di partenza di Mancini è stata chiara, con Berardi sulla destra e con Jorginho, Verratti e Barella a centrocampo. Questo resta comunque un grupo interscambiabile, con tante alternative. Jorginho, in ogni caso, lo farei sempre giocare e non lo cambierei mai”.