UNDER 17 – Roma-Genoa 3-1, lo scudetto alla compagine giallorossa

Ieri sera si è giocato a Ravenna la finale scudetto della categoria tra la Roma e il Genoa, con i giallorossi che cercavano il riscatto dopo la sconfitta dell’Under 18 contro i rossoblù. Partita decisa nei primi 65 minuti con le reti di: Falasca, Liburdi e D’Alessio. Il gol della bandiera è di Bornosouzov al minuto 78. Al triplice fischio la festa della Roma che si conferma per la categoria la squadra da battere come nelle passate edizioni.

Stadio “Bruno Benelli” di Ravenna (RA)

AS Roma vs Genoa CFC 3-1

AS ROMA (3-5-2) : Baldi; Pellegrini, Catena, Ienco (46′ D’Alessio L.); Missori (83′ Vetkal), Pisilli (57′ D’Alessio F.), Faticanti (C), Tomaselli (46′ Koffi), Falasca; Padula (75′ Ciuferri), Cherubini (46′ Liburdi).

A disp.: Del Bello (GK), Muratori, Simone All.: Piccareta.

GENOA CFC (4-3-1-2) : Ascioti; Corelli (58′ Catterina), Calviani G., Cagia, Moscatelli; Lipani (58′ Mele), Palella (C), Toniato (84′ Mauri); Accornero; Paggini (46′ Romano), Bornosouzov (90’+2 Hysa). A disp.: Calvani S. (GK), Colucci, Lattucchella, Scala. All.: Konko.

Arbitro: Sig. Antonio Di Reda di Molfetta.

Assistente 1: Sig. Bruno Galigani di Sondrio.

Assistente 2: Sig.ra Doriana Isidora Lo Calio di Seregno.

Quarto Ufficiale: Sig. Nicolò Dorillo di Torino.

Marcatori: 14′ Falasca (AS Roma), 56′ Liburdi (AS Roma), 63′ D’Alessio L. (AS Roma), 78′ Bornosouzov (Genoa CFC).

Ammoniti: 55′ Catena (AS Roma), 57′ Liburdi (AS Roma), 64′ D’Alessio L. (AS Roma), 84′ Faticanti (AS Roma), 90’+4 Accornero (Genoa CFC).

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 3’pt, 4’st. Calci d’angolo: 1-8. Temperatura: 32°C (Soleggiato).

