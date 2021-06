SERIE A FEMMINILE – Importante rinnovo in attacco per il Napoli del patron Lello Carlino

Sembrava che il futuro della punta greca del Napoli femminile Deppy fosse in Premier League, soprattutto corteggiata dal Liverpool. Invece, secondo tuttocalciofemminile.com, il club azzurro, grazie all’insistenza del d.s. Nicola Crisano, sta per esserci il rinnovo con l’attaccante ellenica. Sta nascendo, con gli acquisti in via di definizione una squadra quella di Pistolesi, da medio-alta classifica.

La Redazione