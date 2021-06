Rocchi nuovo designatore: c’era voglia di cambiamento!

Nessuna rivoluzione, solo un cambio di designatore: va via Rizzoli e arriva Rocchi. Una mediazione, a quanto pare, tra quello che voleva la Figc e quello che pensava di fare Trentalange. Nicola Rizzoli è stato il designatore per quattro anni, ma Aia e Figc hanno deciso di voltare pagina e hanno trovato un compromesso. Rocchi è al secondo posto nella classifica di tutti i tempi di gare dirette in Serie A (263), alle spalle del solo Concetto Lo Bello, che primeggia con 328. Ed è stimatissimo non solo in Italia ma anche all’estero sia in Fifa che in Uefa. In questo ultimo anno è stato una specie di ambasciatore nei club e nei ritiri delle squadre per spiegare le nuove regole del Var. Nei prossimi giorni l’annuncio ufficiale.

