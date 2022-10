Majorano, giornalista: “Novità di formazione? Quello è il vero dilemma, non vorrei essere nei panni di Mancini”

Bruno Majorano, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte a Marte Sport Live. “In Belgio sono emigrati tanti italiani, quindi questa gara è un po’ la loro partita. In tanti faranno il tifo per l’Italia. Mi aspetto una partita molto combattuta, dovremo soffrire molto di più in fase difensiva e fare male quando ci sarà concesso. Novità di formazione? Quello è il vero dilemma, non vorrei essere nei panni di Mancini. Tenere fuori Locatelli è molto dura però Verratti può dare la differenza. Il vero dubbio sarà Chiesa-Berardi a destra”.

