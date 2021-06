Inghilterra/Ucraina all’ Olimpico: è caos “quarantena”

Cinque giorni di quarantena, come previsto dall’ordinanza, ma ne mancano solo quattro alla partita, quindi c’è qualcosa che non torna e Inghilterra-Ucraina in programma il 3 luglio all’Olimpico diventa un caso diplomatico. “Ricordo che è in vigore, per motivi di contrasto alla pandemia e alla variante Delta, l’ordinanza per la quarantena di 5 giorni rivolta a tutti coloro che provengono dalla Gran Bretagna, la quarantena deve essere rispettata“, ha annunciato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. La quarantena è stata decisa dal Governo italiano lo scorso 18 giugno per chi arriva dalla Gran Bretagna. In pratica, un tifoso inglese che parte oggi per Roma, dovrebbe rimanere in isolamento fino al 4 luglio, il giorno dopo la partita. All’Olimpico saranno ammessi 16mila spettatori. Il 68% dei biglietti è già stato venduto prima di conoscere chi fossero le due contendenti, mentre il restante 32% è stato ripartito ieri. Ad Ucraina ed Inghilterra andranno 2.500 biglietti ciascuna. Intanto, il governo britannico, invita i tifosi inglesi a evitare la trasferta a Roma. “La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa, ed esultare davanti alla tv più forte che si può”, ha detto Anne Marie Trevelyan, Sottosegretaria al Commercio. “La sfida è farci sentire fino a Roma – ha aggiunto – Sono sicura che sapremo sfruttare l’occasione per sostenere al meglio la nostra fantastica nazionale”.

da TMW