Il Napoli farà un tentativo per Szalai. L’ungherese però ha altri piani

Nella giornata di ieri, dalla Turchia, era arrivata la notizia dell’interessamento del Napoli per Attila Szalai. Il nazionale ungherese protagonista di buone prestazioni con la nazionale allenata da Marco Rossi, gioca nel Fenerbache, ex club di Elijf Elmas. Oltre alla società di De Laurentiis, anche Atalanta, Leicester e Atletico Madrid. I partenopei hanno fatto un sondaggio con la società turca per il difensore classe ’98. Szalai ha però altri piani. «È un onore essere accostato a club così grandi, ma non mi interessa troppo. Sono molto felice al Fenerbahce. Ci sono spesso notizie di mercato, ma io sono al Fenerbahce, rimarrò qui, quindi non c’è bisogno di parlare del trasferimento, finché il Fenerbahce non dirà di aver ricevuto un’offerta come desidera».

La Redazione