Il Milan, dopo aver ceduto Cahalanoglu, approdato all’Inter, cerca un calciatore che non possa farlo rimpiangere e i nomi non mancano. Il primo è Berardi, protagonista con il Sassuolo e titolare nell’Italia agli Europei. L’altro nome nella lista del d.s. Massara è Matteo Politano. Sul calciatore del Napoli, come detto da Tmw, c’è il secco no di Spalletti, lo considera incedibile, come più volte detto al presidente del club azzurro De Laurentiis.

La Redazione