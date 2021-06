Gianni Improta, ex Azzurro: “Napoli? Credo che la rosa possa restare così com’è…”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Gianni Improta, ex calciatore del Napoli:

“Il mercato del Napoli? Credo che la rosa possa restare così com’è, soprattutto perché il budget da poter investire è minimo. L’unico acquisto che farei è un terzino sinistro, mentre, rilanciando Demme, non trovo necessario intervenire per sostituire Bakayoko. La volontà di fare la Superlega nasce dall’enorme indebitamento di molte società, che ora sono in difficoltà e non possono investire sul mercato. Se non ci si ridimensiona, il sistema calcio rischia di scoppiare. Molti presidenti non accettano l’idea che si possa anche perdere e per questo hanno speso più di quanto potessero”.

Fonte: Radio Punto Nuovo