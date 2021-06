EURO 2020 – In vista dell’Italia, le ultime sugli infortuni in casa Belgio

Venerdì sera alle ore 21,00 all’Allianz Stadium si giocherà il quarti di finale Belgio-Italia e in casa fiamminga si cerca di capire le condizioni dei calciatori infortunati. Ad oggi, se si dovesse fare una previsione, ma c’è molta pretattica su questo aspetto, più probabile vedere in campo De Bruyne che Eden Hazard. Suo fratello Torghen autore del gol vittoria contro il Portogallo, parla delle sue condizioni. “Mio fratello si sta allenando in palestra, vuole esserci, ma era più spaventato a fine match contro i lusitani”. Sono escluse lesioni per entrambi, quindi nulla di serio, ma sarà una corsa contro il tempo per le due stelle del Belgio. Sono pronti in tal caso Mertens e Carrasco.

Fonte: Giorgio Burreddu CdS