Terzino sinistro non solo in entrata. Presto il Napoli potrebbe mettere a segno una cessione proprio in “quella zona”. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il ds dei partenopei Giuntoli sta trattando l’addio di Mario Rui con il Galatasaray, pronto a versare 5-6 milioni di euro nelle casse del Napoli per assicurarsi il laterale mancino. A queste cifre l’operazione potrebbe chiudersi rapidamente.