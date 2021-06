E. Chiacchio, avvocato: “Per le regole NOIF il Benevento è la prima legittimata alla Serie A”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Eduardo Chiacchio, avvocato: “I tifosi della Salernitana non sono a conoscenza di tutti i fatti, tantomeno della corrispondenza di cui abbiamo parlato. Essere sereni non è l’aggettivo giusto, ma fiduciosi sì, soprattutto grazie al comunicato ufficiale di ieri in cui si dà la possibilità di integrare la documentazione. È il primo caso e spero non si verifichi più per non mettere in dubbio la credibilità del calcio, è giusto vietare le multiproprietà. In caso di ripescaggio? Non c’è discussione, il Benevento in base all’art. 49 comma 5 delle NOIF è la prima legittimata a partecipare alla Serie A, nel caso in cui qualcuno delle aventi diritto dovesse non essere ammessa. Il Presidente Vigorito signorilmente è stato fuori dalla discussione, mandando una nota molto pacata ed educata nei confronti della situazione Salernitana“

Fonte: Radio Punto Nuovo