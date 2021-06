E. Chiacchio, avvocato: “La FIGC ha dato ampia apertura, il trust non è stato bocciato”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Eduardo Chiacchio, avvocato: “Per Lotito è finita la battaglia legale con la Lazio ed il Torino che è durata due gradi di giudizio e spero non ce ne siano altre. La FIGC, in ogni caso, ha iniziato a prendere in considerazione la trust, infatti ha iniziato a chiedere informazioni sul negozio in cui è stato depositato. B isogna dimostrare, in termini giuridici, l’assoluta estraneità della neocostituita società che gestisce la Salernitana fino al momento della promozione in Serie A. La FIGC ha dato ampia apertura nel comunicato ufficiale, il trust non è stato bocciato. Se richiedono altri documenti, vuol dire che è stato preso in considerazione. Ciò che desta curiosità è la corrispondenza tra i legali della FIGC e quelli della Salernitana che ha provveduto alla costituzione di questo trust che deve essere totalmente indipendente.”