Di Lorenzo: “Ho fatto molti sacrifici, sono soddisfatto e mi godo questo viaggio”

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli e della Nazionale sta vivendo questo bellissimo momento tra i protagonisti di Euro 2020. Il giocatore ha parlato al sito della Uefa. “Fa un po’ strano ripensarci adesso. Ho fatto un percorso importante per arrivare fino a qui. Ho fatto molti sacrifici. Sono davvero soddisfatto ora e mi sto godendo questo fantastico viaggio”.

Agli esordi il terzino del Napoli giocava da attaccante tanto da meritarsi il soprannome di Batigol come l’ex bomber della Fiorentina. Esulterà come l’argentino in caso di rete? “Non so come reagirò. Vivrò il momento, ma sarebbe qualcosa di unico. Speriamo che quel momento arrivi presto”. Fonte Tuttomercatoweb