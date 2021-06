D. Longo, giornalista: “Ha sempre manifestato la volontà di tornare in Italia”

Il giornalista di Calciomercato.com Daniele Longo è intervenuto in diretta su CalcioNapoli24 TV: “Gattuso? In questo momento non c’è una situazione fluida, saltato il Tottenham non ci sono grandi chance: per me ha corso il rischio, il matrimonio con la Fiorentina è stato subito forzato ma era una possibilità di rilanciarsi in una piazza che voleva riprendersi. Emerson Palmieri? Ha sempre manifestato la volontà di tornare in Italia, Juventus ed Inter erano su di lui quanto il Napoli, il cui interessamento è quello più concreto: purtroppo il Chelsea chiede tantissimi soldi, e dubito apra a formule vantaggiose tipo prestito con diritto di riscatto. Il Chelsea ha tre terzini sinistri, Chillwell e Marcos Alonso oltre Palmieri: non c’è una trattativa avanzata col Napoli, se ne può parlare perchè al giocatore piacerebbe una esperienza in azzurro. Detto ciò, l’ingaggio è troppo alto per le idee di De Laurentiis. Basic? Il traguardo non è lontano per la Lazio, è stata una richiesta da parte di Maurizio Sarri che conosce bene il calciatore ed i suoi agenti. Sander Berge ed il Napoli? Potrebbe concretizzarsi qualcosa, lo Sheffield chiede ancora 13-14 milioni di euro: ha le caratteristiche che al Napoli mancano dopo l’addio a Bakayoko, e ha margini di crescita. Non ha avuto particolare fortuna nell’ultimo anno, ma piace. Politano-Milan? I rossoneri stanno facendo valutazioni sull’esterno destro, rientrerebbe nell’identikit tattico ma credo ci siano altri nomi nella lista come Berardi”

Fonte: CalcioNapoli24