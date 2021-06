Cirillo, op. mercato: “Camara è un ottimo profilo, ma il club vende caro…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Bruno Cirillo, ex calciatore e operatore di mercato.

“Ronaldo? Da difensore imparavo poco rispetto agli altri ma era un fenomeno assoluto, sia come giocatore che come ragazzo. Una persona eccezionale. Sono in Grecia ormai da 10 anni, ho giocato qui 6 anni e poi mi sono stabilito qui perché ho conosciuto mia moglie che è greca.

Camara? Ottimo giocatore, box to box, molto bravo tecnicamente e fisicamente ha una bella struttura. Gli piace molto seguire l’azione e molte volte si trova al tiro. Credo che sia veramente un bel profilo, ha quasi sempre giocato e ha fatto 2 gol oltre che qualche assist. Ragazzo che gioca anche in Nazionale, classe 1997, davvero un bel profilo. Ha grande visibilità all’Olympiakos e non mi meraviglio che un club come il Napoli lo stia seguendo seriamente. Però il club greco vende cari i propri gioielli, come la storia insegna. La società è molto brava a pescare talenti in altre nazionali e poi li fa giocare giovani per poi rivenderli.

Cosa può aggiungere al centrocampo del Napoli? A me piace molto la sua capacità di impostazione, se lo trovi nella tua area all’improvviso poi lo trovi nell’area avversaria a concludere. Adesso sicuramente il Napoli ha un centrocampo molto importante ma questo calciatore pur essendo giovane ha già esperienza e può dare una mano.

Manolas può tornare in Grecia? Questa cosa è stata scritta alcuni giorni fa su alcuni siti della Grecia ma realmente non so se esista questa possibilità. Qualche profilo da portare in Italia? Ora mi sto impegnando a trovare un po’ qualche ragazzo molto giovane. Posso fare il nome di Tzolis del PAOK, ragazzo del 2002 che sta facendo bene. Su di lui ci sono già tante squadre di Spagna, Germania e Inghilterra. Giannoulis? Lui è andato al Norwich, a me piaceva tanto come profilo, sapevo che era un profilo importante. Non so però se il Napoli abbia perso un’occasione, sicuramente è un profilo interessante”.

