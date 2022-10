[Video] COPA AMERICA – Messi e Cavani protagonisti nella notte di Argentina e Uruguay. Stabiliti i quarti di finale

La Copa America, che si sta disputando in Brasile, attendeva le sue stelle, ma non si sono fatti attendere, anzi sono usciti con il loro enorme talento. L’Argentina batte per 1-4 la Bolivia, doppio Messi, poi il “Papu” Gomez e infine Lauataro Martinez. Nell’altra gara l’Uruguay ha vinto per 1-0 contro il Paraguay, decide l’ex Napoli, Palermo e Psg Edinson Cavani su rigore. Ecco i quarti di finale

Perù-Paraguay

Brasile-Cile

Uruguay-Colombia

Argentina-Ecuador

