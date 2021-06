Dopo l’esperienza in Cina e al Goteborg, Marek Hamsik da oggi è un giocatore del Trapzonspor. Ieri accoglienza per lo slovacco come un re, come ai tempi di Napoli ed oggi la firma sul suo nuovo contratto. Ecco il comunicato ufficiale.

