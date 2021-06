Stabilito il programma del neo tecnico del Napoli a partire dal 12 al Centro Tecnico. Prima la città

Si parte: prima una passeggiata, il classico approccio conoscitivo della nuova città con vista sul mare, e a seguire la valutazione delle case o comunque del posto prescelto per vivere, un giro al centro sportivo di Castel Volturno utile a toccare con mano le strutture e via. La presentazione insieme con De Laurentiis, atteso già domani a Roma dalla prima conferenza stampa post silenzio: bentrovato, in bocca al lupo e via. La prossima settimana di Spalletti, la prima napoletana, dovrebbe andare pressappoco così in attesa del raduno, in calendario lunedì 12 luglio (manca l’ufficialità). I primi due giorni saranno dedicati ai classici test fisici e poi il gruppo, decisamente assottigliato considerando il notevole numero di nazionali ancora in campo o da poco in ferie, il 15 luglio comincerà a lavorare a Dimaro. In ritiro. Il primo, in programma fino al 25 luglio: il secondo, invece, andrà in scena tra Castel di Sangro (lo stadio Patini) e Rivisondoli (il quartier generale) dal 5 al 15 agosto.

Fonte: F. Mandarini (CdS)