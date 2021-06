SERIE A FEMMINILE – Emanuela Schioppo vicina al rinnovo con il Pomigliano

In casa Pomigliano femminile, potrebbero esserci novità in entrata, ma anche per i rinnovi, in un mercato estivo davvero interessante. Sono ad un passo Deborah Salvatore Rinaldi dell’A.c. Milan e dalla Riozzese Como Varriale e Rigoni. Sul tema rinnovi dopo le ufficialità di Apicella e Ferrandi, secondo il sito ilcalciofemminileicf.com è ad un passo anche quello di Emanuela Schioppo. L’ex Napoli è stata una delle artefici della promozione e salvo sorprese resterà con la casacca granata di coach Tesse.

La Redazione