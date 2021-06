Sconcerti: “Insigne può sbagliare mezza partita, resta il migliore!”

Mario Sconcerti, a TMW radio, ha parlato dell’ Europeo targato Italia e di alcuni azzurri. Anche di Lorenzo Insigne: “Deluso dalla prova di Verratti e Barella? Barella non è lui da inizio Europeo, è un po’ confusionario e non fa la differenza, che è capace di fare. Forse è meno brillante. Verratti ha fatto un bel primo tempo, poi è scomparso. Ma è normale. Di solito la prima al rientro la fai bene, poi nella seconda fai fatica”. “Insigne è il nostro miglior giocatore. Non abbiamo uno che possa sostituirlo. Il vice è Bernardeschi e non mi sembra il caso di cambiare. Dobbiamo concedergli di prendersi qualche momento nella partita. Può sbagliare mezza partita”.