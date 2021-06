Ore 21,00 – Euro 2020: Svezia/Ucraina, arrivano le outsiders. Le possibili formazioni

Questa sera a Glasgow saranno Svezia e Ucraina a concludere il programma degli ottavi di finale, la vincente poi volerà a Roma per affrontare una tra Germania e Inghilterra. Questo significa che chi otterrà il pass per i quarti di finale, poi potrà tornare in campo senza nessuna avere niente da perdere, lasciando tutte le pressioni all’avversario. Pressioni con cui oggi, per un motivo o per l’altro, devono fare i conti sia Svezia che Ucraina. Perché per entrambe le squadre è arrivata un’opportunità forse irripetibile per tenere vivo il sogno di questo Europeo. Deve confermare quanto fatto di buono nel girone la Svezia, arrivata a Glasgow da prima classificata nel girone E, quello della Spagna e della Polonia. Deve approfittare di questa seconda occasione l’Ucraina, tra le delusioni della prima fase ma ripescata come ultima delle terze classificate. Fonte e grafico CdS