Ore 18,00 – Inghilterra/Germania: per Euro 2020 va in onda la “classica”. Le possibili formazioni

L’eterna sfida si rinnova. E anche se la rivalità è per lo più a senso unico (i tedeschi hanno altro a cui pensare ed evitano di tirare in ballo la seconda guerra mondiale, a differenza degli inglesi) incide quasi sempre. Quantomeno sullo stato d’animo degli inglesi. I quali dovrebbero avere tutti i favori del pronostico. Sono in casa, il portiere Pickford è imbattuto, hanno talento da vendere a centrocampo e in attacco. Viceversa la Germania ha subito 5 gol in tre partite, il tecnico Löw ha comunque le valigie pronte, contro l’Ungheria c’è voluto un finale da assalto all’Alamo per strappare il pareggio e il passaggio del turno. Fonte e grafico (CdS)