Napoli-Berge, prosegue la trattativa. Ecco quanto manca per il sì

Il Napoli, in attesa di conoscere il futuro di Fabian Ruiz, si muove anche per il mercato in entrata, dove in cima ai pensieri del club azzurro c’è anche Sander Berge. Il giocatore al momento è al Sunderland, club retrocesso in Premiership, quindi non più incedibile. I partenopei proseguono nella trattativa, sono arrivati ad offrire, secondo la Gazzetta dello Sport, sui 10 milioni, mentre la società inglese chiede 15 milioni. In alternativa piace Thorsby della Sampdoria, ma in questo caso, oltre al prezzo, c’è da attendere il nome del tecnico per capire se poi verrà messo sul mercato o meno.

