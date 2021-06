M. Malfitano, giornalista: “La situazione è legata all’ingaggio del giocatore”

Queste le parole di Mimmo Malfitano, giornalista ai microfoni di Radio CRC: “Credo che non far giocare la Salernitana in Serie A sarebbe un grande affronto per Salerno e per la gente, andrebbe a creare dei sospetti sul merito sportivo. Sta a Gravina, Dal Pino e Lotito trovare una soluzione in tempi brevi.

Fabian Ruiz? Quando lo dicevo ero impopolare, per me non è un top player: ce ne sono tanti di giocatori come lui sul mercato, anche a prezzi inferiori. Al momento non ci sono assolutamente possibilità che vada via. Questo mercato non contempla cifre del genere.