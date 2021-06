Lobotka lavora duro: a Dimaro vuole convincere Spalletti

Lobotka lavora duro per convincere Spalletti. Pare proprio così. Lo slovacco è stato uno dei punti interrogativi della passata stagione del Napoli, utilizzato col contagocce prima di sparire dalle rotazioni nel finale di stagione. Si dice che Spalletti lo “tenesse d’occhio” quando era sulla panchina dell’ Inter, quindi, a Dimaro potrebbe giocarsi un po’ di futuro…Intanto, si è fatto notare in queste ore sui social per aver condiviso alcune immagini dei suoi allenamenti, immagini che lo ritraggono in splendida forma in vista della prossima stagione e dell’arrivo di Spalletti.

