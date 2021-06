Lo staff di Spalletti tra ex azzurri e facce nuove

Tra i primi impegni di Spalletti, ovviamente, ci sarà l’inaugurale riunione operativa con tutti gli uomini che dovranno accompagnarlo in questa avventura stimolante da morire, a maggior ragione dopo due anni di pausa, ma anche molto impegnativa: i suoi più stretti collaboratori, certo, e poi i componenti dei vari staff. Persone come il vice Domenichini, Baldini e il prof Andorlini sono figure professionali con cui ha già condiviso una o più esperienze, e dunque elementi imprescindibili per lui, ma al suo fianco ci saranno anche il prof Sinatti e Calzona, ex membri dello staff di Sarri che la società ha apprezzato in passato e dunque ricontattato, e il preparatore del club, Cacciapuoti. Il preparatore dei portieri dovrebbe essere Rosalen Lopez, ex della Fiorentina. A guidare lo staff medico sarà sempre il dottor Canonico.

F. Mandarini (CdS)