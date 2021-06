L’ Abruzzo si prepara ed aspetta il Napoli: al momento in 2000 allo stadio

Tra circa un paio di settimane il Napoli partirà per il ritiro di Dimaro, ma anche in Abruzzo si aspettano gli azzurri. «Memori dello scorso anno, abbiamo definito su due località come Castel di Sangro e Rivisondoli tutto il ritiro, così avremo meno difficoltà nell’applicare le misure di sicurezza» ha detto il sindaco Angelo Caruso. «Non c’è più da discutere sulle date, il Napoli sarà qui dal 5 al 15 agosto. Amichevoli? Non ho notizie in tal senso, non si andrà oltre qualche squadra di Serie B anche perchè altre squadre già dovrebbero sapere di venire qui».