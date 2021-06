Il CASO – Ex Napoli Benitez: i tifosi: «Non firmare»

«Sappiamo dove abiti, non firmare»: è la scritta apparsa su uno striscione trovato nei pressi della casa di Rafa Benitez, 61 anni, ex manager del Liverpool, che viene indicato come principale candidato per sostituire Ancelotti sulla panchina dell’Everton, l’altro club della città dei Beatles, storicamente il principale rivale dei Reds. Secondo i media britannici molti tifosi dell’Everton sono contrari all’ingaggio di Benitez. Il motivo del dissenso risale al 2007, quando l’allora manager del Liverpool avrebbe definito l’Everton «un piccolo club» al termine di un derby ad Anfield road. Sulla panchina dei Reds, nell’arco di sei anni, Rafa Benitez ha vinto una Champions League, una Supercoppa Uefa e una Fa Cup. La polizia del Merseyside sta indagando sull’episodio. . Benitez potrebbe essere ufficializzato come sostituto di Carlo Ancelotti nei prossimi giorni. I dettagli del contratto tra il club e l’ex allenatore del Napoli sono stati concordati in linea di principio: si parla di un accordo triennale. Fonte: CdS